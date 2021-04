Simonyandan Baydenə SƏRT TƏNQİD – "Bu, ermənilər üçün dilənçi payıdır" + FOTO

Rusiyanın RT telekanalının baş redaktoru Marqarita Simonyan erməni soyqırımını tanıyan ABŞ Prezidenti Co Baydenin açıqlamasını tənqid edərək, bu qərarı "dilənçi payı" adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bunu şəxsi Telegram kanalında bildirib.

Marqarita ABŞ-ın yüz ildir soyqırımı tanımadığına diqqət çəkib: "Bayden bunu həqiqət tərəfdarı olduğu üçün tanımadı. Hazırkı geosiyasi vəziyyət bunu tələb edirdi”

Simonyana görə, ABŞ-ın ermənilərə həqiqi münasibətini Qarabağ müharibəsinə münasibəti sübut edir: "Bu payız harada idin Amerika? Heç tükünü tərpətdinmi?"

Onun fikrincə ABŞ-ın ermənilərə qarşı münasibəti nə pisdir, nə də yaxşı:

“Ancaq ermənilər ABŞ üçün sadəcə bir silahdır. Elə bir silah ki, yüz ildir anbarda saxlanılır, ancaq lazımi vaxtda üzə çıxarılır".

