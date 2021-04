Cəlilabad sakini, 24 yaşlı Niyaməddin Quliyev Bakı şəhərində çoxmərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, binada fəhlə kimi çalışırmış.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

(report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.