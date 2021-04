Türkiyənin Bitlis əyalətində 3,9 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 12:20-də (Bakı vaxtı ilə sat 13:20-də-red.)qeydə alınıb. Yeraltı təkanların episentri Hizan rayonu ərazisində, ocağı isə 18,79 kilometr dərinlikdə yerləşib.



Elə həmin ərazidə yerli vaxtla saat 12:39-da (13:39-da) daha bir zəlzələ olub. Yeraltı təkanların maqnitudası 4,1 təşkil edib.

