Şəhid pilotun adına bulaq istifadəyə verildi - FOTOLAR

Vətən müharibəsinin ilk günlərində düşmən cəbhəsinin yarılmasında iştirak edən hərbi hava qüvvələrinin şəhid pilotu Xalid Gözəlovun adına bulaq istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bulağın açılışı bu gün şəhidin anadan olduğu Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndində olub. Açılışda rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və şəhidin doğmaları iştirak edib.

Qeyd edək ki, şəhid pilot, baş leytenant Xalid Həsən oğlu Gözəlov 1996-ci ildə Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndində anadan olub. Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının Aviasiya fakültəsi üzrə təhsil alıb.

Dövlət Sərhəd Xidmətində xidmət göstərən baş leytenant, pilot X.Gözəlov Vətən Müharibəsində xüsusi rəşadət göstərərək qəhrəmancasına şəhid olub. II Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Şəhid baş leytenant Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən “Vətən uğrunda” medalı, 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni və “Qubadlının azad olunmasına görə" medalı ilə təltif edilib.

