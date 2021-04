SON DƏQİQƏ: Xalq artisti VƏFAT ETDİ - FOTO

Rusiyanın Xalq Artisti Lyudmila Siçkareva dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 84 yaşlı aktrisanın vəfatı ilə bağlı Smolensk Akademik Dram Teatrının sosial şəbəkədəki səhifəsində xəbər yayıb.

"Daxili enerji və xarizma ... Teatrımızın aktrisası Lyudmila Aleksandrovna Siçkareva vəfat edib" - deyə, paylaşımda qeyd edilib.

84 yaşında dünyasını dəyişən aktrisanın ölüm səbəbi hələ ki, açıqlanmır.

Qeyd edək ki, Lyudmila Siçkareva 1937-ci ildə Qazaxıstanın Almatı şəhərində doğulub. 30 ildən çox Smolensk Akademik Dram Teatrında çalışıb. "Nə axtardın, tapacaqsan ...", "Vanya əmi" və digər tamaşalarda müxtəlif rollar ifa edib. Aktrisa, 2006-cı ildə Rusiyanın Xalq artisti adına layiq görülüb.

