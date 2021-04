Mingəçevir şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad olunub.

Metbua.az xəbər verir ki, publik hüquqi müəssisənin direktoru Könül Ələkbərova tutduğu vəzifədən azad olunaraq paytaxtın tibb müəssisələrindən birinə təyinat alıb.

Mingəçevir Mərkəzi Xəstəxanası Təcili Tibbi Yardım Xidmətinin rəhbəri Məzahir Yusifov da daxili əmrlə tutduğu vəzifədən azad edilib. Boş qalan vakant yerə hələ ki yeni təyinat yoxdur. (apa)

