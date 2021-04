Günəşin əsrarəngiz FOTOLARI

ABŞ-da yaşayan astrofotoqraf Andrey Makkarti Günəşin 230 meqapiksellik görüntüləri ilə dünyaya səs salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Andrey Makkarti bu vaxta Günəşin 100 mindən artıq fotolarını çəkib. Amma ilk dəfədir ki, 230 meqapiksellik görüntülər ala bilib.

Kaliforniyada yaşayan fotoqraf ultra kəskin teleskopdan istifadə edərək haqqında bəhs edən şəkilləri çəkib. O, çəkdiyi yüksək görüntülü yüzlərlə şəkilləri eyni anda paylaşıb və izləyicilərinin marağına səbəb olub. Bu fotolar indiyə qədər Günəşin ən yaxşı görüntü alınan fotoları hesab edilir.

