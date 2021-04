Vətən müharibəsində ağır yaralanan hərbçimiz dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları bildiriblər.

Onların sözlərinə görə, Bakının Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi sakini Hüseyn Xəlilov həkimlərin səyinə baxmayaraq bu gün vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

