Məşhur aktyor vəfat etdi - SON DƏQİQƏ!

Aktyor Ertuğ Koruyan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kino ulduzu 76 yaşında infarktdan vəfat edib. Aktyor dünən axşam saatlarında Muğladakı evində dünyasını dəyişib.

Zeki Alasya, Metin Akpınar və Kemal Sunal kimi məşhur aktyorlarla dəfələrlə kameralar qarşısına keçib. (axşam.az)

