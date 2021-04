"Oskar" mükafatının qalibləri AÇIQLANDI - FOTO

Los-Ancelesdə ABŞ kinoakademiyasının mükafatlarının 93-cü təqdimetmə mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ABC telekanalı vasitəsilə yayımlanan mükafatlandırma mərasimində "İlin ən yaxşı filmi" nominasiyasına Xloi Çjao-nun “Köçərilərin diyarı” filmi layiq görülüb.

"Ən yaxşı orijinal ssenari" nominasiyasında rejissor Emirald Fenelin "Ümid verən qız",

Ən yaxşı operator və quruluşçu-rəssam işinə görə Devid Finçerin "Mank",

"Ən yaxşı xarici film" nominasiyasında danimarkalı Tomas Vintenberqin "Daha birini",

İkinci dərəcəli aktyor kimi "İuda və qara messiya" filmində çəkilən Daniel Kaluya,

İkinci dərəcəli aktrisa kimi "Minari" filmində çəkilən Yun Yo Con,

Ən yaxşı qrim, saç düzümü və geyimlərə görə "Ma Reyni: blyuz dəryası",

"Ən yaxşı animasiya filmi" nominasiyasında Piter Dokter və Kemp Pauersin "Ruh" animasiya,

Ən yaxşı aktyor kimi rejissor Florian Zellerin "Ata" filmində çəkilən Entoni Hopkins və ən yaxşı aktrisa olaraq "Köçərilər diyarı" filmində çəkilən Frensis MakDormand,

Ən yaxşı qısametrajlı oyun filmi olaraq "İki uzaq qərib" və tam formatlı sənədli film olaraq "Mənim müəllimim - Səkkizayaq" filmləri, aktyor və aktrisaları Oskar mükafatlarını qazanıblar.

İlin ən yaxşı kişi roluna “Ata” filmindəki roluna görə Enton Hopkins layiq görülüb.

Qeyd edək ki, mükafat ilk dəfə 1929-cu ildə Hollywood Roosevelt Otelində Duqlas Ferbensk tərəfindən təşkil edilən xüsusi bir yeməkdə təqdim edilib.

