“Azərxalça”ya yeni mətbuat katibi təyin edildi

“Azərxalça” ASC-də mətbuat katibi vəzifəsində təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifə Xatuna Abdullayevaya həvalə edilib.

X.Abdullayeva bundan öncə Gənclər Fondunun "Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi”ndə, “Discovery Azerbaijan magazine”də və Azərbaycan Dövlət Radiosunda çalışıb.

Qeyd edək ki, “Azərxalça” ölkə prezidentinin 5 may 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb, Nazirlər Kabinetinin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə onun nizamnamə və strukturu təsdiq edilib.

15 milyon manat nizamnamə kapitalı olan cəmiyyətin əsas vəzifəsi xalça və xalça məmulatlarının istehsalı, ixracı, onların ölkə daxilində və xaricdə satışının təşkili, xalça və xalça məmulatlarının istehsalında yeni texnologiyaların tətbiqi, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadə, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işlərin yerinə yetirilməsindən ibarətdir.

