ABŞ və Almaniyanın aralarında olduğu bir neçə ölkə Hindistana tibbi yardım göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vaşinqtondan sonra Almaniya hökuməti Hindistana tibbi yardım göndərəcəklərini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Hindistanda pandemiya səbəbilə xəstəxanalar dolub. Gündəlik yoluxma 330 min civarındadır. Ümumilikdə isə 16 milyondan çox insan koronavirusa yoluxub. 190 min insan həyatını itirib.

