Rusiya yeni nəsil müdafiə sistemlərini sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamada testlərin uğurlu keçdiyi vurğulansa da, müdafiə sistemlərinin adı açıqlanmayıb. Mütəxəssislər isə söhbətin 53T6M raket sistemlərindən getdiyini irəli sürüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.