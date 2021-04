ABŞ və NATO hərbçilərini Əfqanıstandan çəkməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO və ABŞ-ın Əfqanıstandakı qoşunlarının komandanı general Skot Miller belə açıqlama verib. O bildirib ki, qoşunların geri çəkildiyi bazalar mərhələli şəkildə Əfqanıstan ordusuna təhvil veriləcək.

Komandanın sözlərinə görə, qoşunların geri çəkilməsi barədə rəsmi bildiriş may ayının 1-də elan ediləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.