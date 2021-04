Ali Baş Komandan aqil və qətiyyətli lider, güclü strateq kimi özünü bir daha təsdiqlətdi - Xanlar Vəliyev

"Vətən müharibəsi gedişində, döyüş əməliyyatlarının bilavasitə rəhbəri Ali Baş Komandan aqil və qətiyyətli lider kimi dünya hərb tarixinə bəlli olmayan və beynəlxalq ekspertlərin təəccübünə səbəb olan döyüş taktikalarından istifadə etməklə, özünü güclü strateq kimi bir daha təsdiqlətdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı cənab Xanlar Vəliyev Xalq qəzetində nəşr edilən məqaləsində deyib.



"Altı həftəlik müharibə dövründə Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən pilotsuz uçuş aparatlarından və digər döyüş texnikalarından yüksək dəqiqliklə səmərəli şəkildə istifadə olunması istər rəsmi, istərsə də qeyri-rəsmi mənbələrə əsasən Ermənistan tərəfinin dəfələrlə çox canlı qüvvə və döyüş texnikası itkisinə məruz qalması ilə nəticələndi. Düşmənə nisbətən dəfələrlə az itki verməklə böyük qələbə qazanmağımız cənab Prezidentin müdrikliyinin, Ali Baş Komandan kimi, yüksək hərbi biliklərə malik olmasının və hərbçilərimizin peşəkarlığının növbəti təcəssümü idi".

Xanlar Vəliyev bildirib ki, qürur hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Vətən müharibəsi zamanı prokurorluq, o cümlədən hərbi prokurorluq orqanlarının əməkdaşları, istər xidmət yerində, istərsə də ezam olunduqları müvafiq ərazilərdə həm xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı, həm də vicdanlı bir vətəndaş kimi üzərlərinə düşənləri layiqincə yerinə yetirmişlər.



"İşin səmərəliliyini daha da artırmaq və qarşıya çıxan məsələləri operativ həll etmək məqsədilə 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən Respublika Hərbi Prokurorluğunda operativ qərargah yaradılmış, ayrı-ayrı vaxtlarda hərbi prokuror və onun müavinləri də daxil olmaqla mərkəzi aparatın rəhbər və digər işçilərindən ibarət qruplar, həmçinin müvafiq ərazi hərbi prokurorluqlarının əməkdaşları döyüş bölgələrinə ezam edilmişlər. Onlar vəzifə funksiyalarını yerinə yetirməklə bərabər, müşahidələr aparmış və hərbi qulluqçuları dinləyərək hər hansı nöqsan, çatışmazlıq, problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq tədbirlər görmüş, eləcə də zəruri hallarda aidiyyəti üzrə müraciətlər edərək cavabdeh qurum və şəxslərin qarşısında məsələ qaldırılmasına nail olmuşlar.

Eyni zamanda, hərbi hissələrdə həm səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılmış, həm də müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslərlə, habelə komandir heyəti ilə fasiləsiz görüşlər keçirilərək, hərbi qulluqçuların əhval-ruhiyyəsi öyrənilmiş, onlarda vətənpərvərlik hislərinin və döyüş ruhunun daha da yüksəldilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunmuşdur. Sadalananlarla bərabər, müvafiq tibb müəssisələrində müalicə alan hərbi qulluqçularla, o cümlədən onların səhhəti və müalicələrinin gedişi ilə mütəmadi olaraq maraqlanılmış, diqqət və qayğı göstərilmişdir".



