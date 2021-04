Yadplanetliləri görüb dəhşətə gəldilər: Təcili həyəcan siqnalı verildi

SpaceX və NASA-nın birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində 3 gün əvvəl kosmosa uçan kosmonavtlar inanılmaz təhlükə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uçuş zamanı kosmonavtlar naməlum obyektlə toqquşma təhlükəsinin olduğu barədə həyəcan siqnalı göndərib. Bildirilir ki, həyəcan siqnalının “qırmızı” səviyyəsində olması təhlükənin nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Kosmonavtlar toqquşma ehtimalına qarşı bütün hazırlıq tədbirlərini görüblər.

Lakin naməlum cisim uçuş aparatından uzaq məsafədən keçib.Kosmonavtlar Beynəlxalq Kosmik stansiyaya çata biliblər.

Bəzi qeyri-rəsmi dairələr isə naməlum obyektin yadplanetlilər olduğunu irəli sürüblər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.