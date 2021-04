Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüş təşkil edilməsi üçün Prezident adminstrasiyasına tapşırıq verib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Zelenski görüşün yerinin və zamanının müəyyən edilməsi üçün Kreml ilə əlaqə saxlanılmasını tapşırıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Zelenski Putinə Donbasda görüşməyi təklif etmiş, Kreml rəhbəri isə onu Moskvaya dəvət etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

