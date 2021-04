Goranboyda üç ay əvvəl itkin düşən 24 yaşlı gənc qadın tapılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN Mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru Eşqin Qasımov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Goranboy sakini Aytəkin Hüseynova ailəsinə təhvil verilib.

A.Hüseynova polis əməkdaşları tərəfindən Bakıda tapılıb.

Qeyd edək ki, Goranboy rayonu, Kələk kənd sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Aytəkin Hüseynova bu ilin fevral ayının 6-da yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmamışdı.

