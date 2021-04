Saxlanılan icra başçısının bayatı dediyi VİDEO YAYILDI

Sosial şəbəkələrdə bu gün saxlanılan Şəmkir rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Alimpaşa Məmmədovun maraqlı videosu yayılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yayılmış görüntülərdə A.Məmmədov “Arazı ayırdılar” bayatısını söyləyir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Qeyd edək ki, bu gün Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən əməliyyat keçirilib. Əməliyyat nəticəsində icra başçısından əlavə onun 1-ci müavini, hazırkı təhsil şöbəsinin müdiri Qüdrət Əliyev, baş memar İlqar Quliyev, şəhər icra nümayəndəsi Pərviz İbrahimov və mənzil-kommunal istismar idarəsinin rəisi Teymur Hacıyev saxlanılıb.



