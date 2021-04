Türkiyədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə məhdudiyyətlər sərtləşdiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökumətin iclasından sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.



Ərdoğan qeyd edib ki, aprelin 29-dan mayın 17-dək ölkə üzrə tam qapanma tətbiq olunacaq.

