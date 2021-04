Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün instaqram səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə işğaldan azad edilən Cəbrayıl və Zəngilan rayonuna səfəri ilə bağlı görüntülər paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mehriban Əliyeva yazıb:

“Əziz həmvətənlər,



İşğaldan azad olunmuş rayonlarımıza səfərlərimiz davam edir. Bu gün biz yenidən Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında olduq. Böyük məmnuniyyətlə səfərimizin görüntülərini sizinlə paylaşıram.



Dərin hörmət və sevgilərlə,



Sizin MEHRİBAN".

