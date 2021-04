İşğaldan azad olunmuş bütün torpaqları bərpa edəcəyik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonuna səfəri zamanı deyib.



"Bütün şəhərləri, kəndləri bərpa edəcəyik", - deyə ölkə başçısı bildirib.



Səfərdən videogörüntüləri Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün İnstaqram hesabında paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.