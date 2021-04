Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə fransalı həmkarı Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Ölkə başçıları telefon danışığı zamanı Qarabağdakı son vəziyyəti müzakirə edib, Ukrayna və Çexiya ilə bağlı məsələləri nəzərdən keçiriblər.



Bundan əlavə, gündəlikdə olan digər aktual mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

