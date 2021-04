Prezident idman etdi: Səmimi görüntülər - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər zamanı dövlət başçısı hərbçilər üçün nəzərdə tutulmuş idman kompleksinə baş çəkib. Prezident orada çəki daşlarını qaldıraraq məşq edib.



Səfərdən videogörüntüləri Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün İnstaqram hesabında paylaşıb.



Həmin videonu təqdim edirik:

