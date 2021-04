Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zəngilana səfər zamanı Prezident ailə üzvləri ilə birgə Bəsitçayın sahilində olublar.

Fotoları Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram hesabında paylaşıb.























