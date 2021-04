Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda yaxınları məlumat verib. Əməkdar artist Masallı rayonunun Bədəlan kəndində dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, 70 yaşlı müğənni 2 həftə öncə koronavirusa yoluxmuşdu.

O, ev şəraitində müalicə alırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.