Məşhur şair Rüstəm Behrudinin qardaşı oğlu İsa Alməmmədov intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya şair R.Behrudi məlumat verib. O, İsa Alməmmədovun 17 yaşında olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, İ. Alməmmədov “Behrud İnşaat” şirkərinin rəhbəri İlham Alməmmədovun oğludur.

