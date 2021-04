İndoneziyanın Bali adası sahillərində qəzaya uğrayan sualtı qayıqdakı hərbçilərin son görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, öləcəklərini bilən 53 hərbçi “Sampai Jumpa” (Əlvida) mahnısı ilə doğmaları ilə sağollaşıblar.

Qeyd edək ki, İndoneziya donanmasına məxsus sualtı qayıq ötən həftə qəzaya uğrayaraq 3 yerə parçalanıb. Ən çox 250 metr dərinlikdə üzə bilən gəmidən son siqnal 700 metr dərinlikdə alınmışdı. Sualtı qayığın qalıqları 850 metr dərinlikdə tapılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.