Muğam ifaçısı, əməkdar mədəniyyət işçisi Sərdar Əvəzoğlu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 61 yaşlı sənətçi koronavirusdan dünyasını dəyişib. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.