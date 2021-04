Ramil İmamov: “Bu gün istehlak krediti məhsulu üzrə satışlarımızın təxminən 25%-i onlayn formada həyata keçirilir”

Artıq bir ildən çoxdur ki, bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də pandemiya şəraiti hökm sürür. Pandemiya ilə əlaqədar bir sıra sahələrdə müştərilərin təhlükəsiz və rahat şəraitdə xidmət almalarını təmin etmək məqsədilə onlara adət etdikləri formada bank xidmətlərinin göstərilməsində bir sıra çətinliklər yaranıb. Bu çətinliklərin aradan qaldırılaraq müştərilərə xidmət üçün zəruri dəyişiklikləri təmin etmək isə bankların qarşısında yeni hədəflər qoyur, xüsusən də bankçılıqda yeni dövrə keçidi sürətləndirir. Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank bu yeniliklərin həyata keçirilməsində də lider banklardan biri sayılır. Bu dövr ərzində həyata keçirilən və hazırda üzərində işlənən yeniliklər, istiqamətlər və hədəflər barədə məlumat almaq üçün Kapital Bank-ın Pərakəndə Satış İdarəsinin Baş direktoru Ramil İmamovdan müsahibə aldıq.



Pandemiyanın başladığı dövrdə bazarda ilk olaraq tərəfimizdən müştərilərə nağd pul krediti və BirKart-dan, həmçinin debet kart kimi qeyri-kredit məhsullarından onlayn şəkildə faydalanma imkanı yaratdıq. Artıq məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərik ki, bu gün istehlak krediti məhsulu üzrə satışımızın təxminən 25%-ni müştərilərimiz bankın filiallarına gəlmədən, tam onlayn formada əldə edirlər. Məlumat üçün qeyd edim ki, nağd pul krediti məhsulu onlayn şəkildə rəsmiləşdirildikdən dərhal sonra müştərinin kartına mədaxil edilir və müştəri bankın istənilən bankomatından vəsaiti nağdlaşdıra, həmçinin vəsaitdən nağdsız və ya onlayn ödənişlərində istifadə edə bilir. BirKart məhsulunun onlayn satışı zamanı isə kart limiti müştərinin BirBank mobil tətbiqində aktivləşir və müştəri rəsmiləşmədən dərhal sonra BirKart-dan istifadə edə bilir. Həmçinin, müştərilərimiz debet kartını da onlayn formada sifarişini həyata keçirə bilirlər. Onlayn formada bank xidmətlərindən yararlanmaq üçün müştərinin internet çıxışını dəstəkləyən mobil telefonunun və yaxud kompüterinin olması kifayət edir. Müştəri kredit üçün müxtəlif kanallar vasitəsilə Kapital Bank-a müraciətini yönləndirə bilər və bank əməkdaşları tərəfindən dərhal operativ şəkildə onlarla əlaqə saxlanılır. Bu zaman müştərilər filiallarda növbə gözləməyəcəklər və dəyərli vaxtlarına qənaət etmiş olacaqlar. Bunu tətbiq etməklə məhsulların daha əlçatan olmasını, həmçinin xidmət səviyyəsini yüksəltmək kimi önəmli faktorları önə çəkmiş oluruq.

Belə yeniliklərdən biri BirBank mobil tətbiqi və digər onlayn kanallar vasitəsilə BirKart taksit kartını dərhal rəsmiləşdirmək funksiyasını yaratmaqdır. Müştərilərimiz həmçinin əldə etdikləri BirKart-la dərhal partnyor şəbəkəmizdə olan 10 minlərlə mağazalarda NFC vasitəsilə istədikləri alış-verişi edə biləcəklər. Fiziki olaraq kartı əldə etmək üçün istədikləri an, istədikləri ünvana kuryer xidməti vasitəsilə kart çatdırılması üçün müraciət etmələri kifayət olacaq.

Daha bir mühüm yenilik ondan ibarətdir ki, artıq çıxarış sənədi olmayan mənzilləri də bankın daxili ipoteka məhsulu vasitəsilə əldə etmək mümkündür. Yeni şərtlərə əsasən müştərilər özlərinin və yaxud birinci dərəcəli qohumlarının mülklərini (mənzil, obyekt, qeyri-yaşayış sahəsi və s.) təminat qismində girov qoymaqla, çıxarış sənədi olmayan mənzili daxili ipoteka krediti vasitəsilə əldə edə bilərlər. Bir məlumatı da bildirim ki, daxili ipoteka məhsulu üçün müraciət edən müştərilərin əlavə vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün əmlakın qiymətləndirilməsi, sığortalanma və digər proseslərin bank daxilində həyata keçirilməsi və kreditin sürətli şəkildə rəsmiləşdirilməsi üçün əlverişli şərait yaradılıb. Artan ipoteka kreditləşməsi tələbatını ödəmək və müştərilərə operativ xidmət göstərmək məqsədilə Kapital Bank tərəfindən ipoteka krediti verən xidmət nöqtələrinin sayı artırılaraq, regionlar üzrə 52, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 1, Bakı şəhəri üzrə 6, ümumilikdə isə 59 filiala çatdırılıb. Gələcəkdə yarana biləcək əlavə ehtiyacların ödənilməsi üçün bu sayın daha da artırılması planlaşdırılır. Həmçinin ipoteka kreditləşməsi üzrə müştərilərin müraciətlərinin operativ şəkildə qəbulu, təhlili və cavablandırılması filiallarla yanaşı müxtəlif onlayn kanallar - (+99451) 250 99 99 WhatsApp nömrəsi, 8196 qısa nömrəsi, 196 Məlumat Mərkəzi, bankın rəsmi internet səhifəsi (www.kapitalbank.az/loans) vasitəsilə də həyata keçirilir.

Bankımız bu sahədə görüləcək işlər sırasında həmçinin tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən biznes subyektləri ilə əməkdaşlığı da genişləndirməyi planlaşdırır. Məlumat üçün qeyd edə bilərəm ki, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd yəni, çıxarışı olan və eyni zamanda çıxarışı olmayan mənzil satan tikinti şirkətlərinin Kapital Bank-la əməkdaşlıq etməsi üçün cəlbedici fürsətlər mövcuddur. Hər kəsə məlumdur ki, tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin təklif etdiyi mənzillərin daha tez satılmasının əsas amili kreditləşmədir. Belə ki, satışa çıxarılan mənzillərin tikinti şirkətinin daxili krediti hesabına deyil, ipoteka krediti hesabına tam dəyərinin ödənilməsi onlara nağd pul dövriyyəsinin axınını təmin edir. Bu da öz növbəsində həmin şirkətlərə yeni yatırım üçün likvid vəsait formalaşdırılmasını yaradaraq, tikinti prosesini sürətləndirmələrinə və bizneslərini genişləndirmələrinə imkan yaradır. Kapital Bank ilə partnyor olan tikinti şirkətlərindən əldə ediləcək mənzillər üzrə kredit məbləği 500 000 manata kimi artırıla bilər. Qeyd etmək istərdim ki, hazırda bu yanaşma ilə 30-dan artıq tikinti şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanılıb. Kapital Bank ipoteka istiqamətində də işi genişləndirməkdə maraqlıdır və tikinti şirkətləri ilə birgə əməkdaşlıq sayəsində müştərilərimizin mənzilə olan tələbatlarını ödəmək üçün sərfəli təkliflər təqdim ediləcək.

Hamımız bilirik ki, real sektor ölkə iqtisadiyyatının onurğa sütunudur. Real sektorun digər iştirakçılarından fərqli olaraq mikro biznes subyektləri müxtəlif növ bank xidmətlərinə, xüsusən də maliyyə resurslarına daha çox ehtiyac duyan bir seqmenti təşkil edir. Post-pandemiya dövründə onların maliyyə resurslarına daha çox ehtiyaclarının olacağını nəzərə alaraq yeni mikro kredit məhsulumuzun hazırlanıb və tezliklə satışı planlaşdırılır.

Lakin, təqdim olunacaq bank xidmətləri yalnız kredit məhsulları ilə məhdudlaşmır. O cümlədən mikro biznes subyektlərinə bankhesablarının açılması, biznes kartların verilməsi, hesabların onlayn idarə edilməsi üçün mobil tətbiq, POS terminallar, overdraftlar da müştərilərə təqdim ediləcək məhsullar sırasındadır.

