Regionun iqtisadi durumu dəyişdi: Dollar bahalaşa bilər

Türkiyənin ABŞ ilə münasibətlərinin gərginləşməsi, qardaş ölkənin milli valyutasının məzənnəsinə də təsirsiz ötüşmədi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən millət vəkili Vüqar Bayramov bildirdi ki, həftəyə lirə enişlə başlayıb.

"Doğrudur, hələlik lirənin kursunda ciddi azalmalar olmasa da, ötən həftəni dollara nisbətən 8.33 məzənnəsi ilə başa vuran Türkiyə pulu bu həftəyə 8.44 tarazlığı ilə başlayıb. Lirə sonuncu sonuncu iş günü ilə müqayisədə dollara nisbətən 1 faizdən çox dəyərsizləşib.

Göründüyü kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Cozef Baydenin qondarma “erməni soyqırımı” ilə əlaqədar verdiyi bəyanat region iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşmür. Amma təbii ki, belə gərgin münasibətlər yalnız qardaş Türkiyə və ya region ölkələri üçün deyil, eyni zamanda Birləşmiş Ştatların biznes dairəsi üçün də arzuolunan deyil''.

Vüqar Bayramov qeyd etdi ki, doğrudur, ABŞ qlobal iqtisadi güc statusunu qoruyub saxlayır. Amma Türkiyə ilə 26.8 milyard dollarlıq xarici ticarəti olan Birləşmiş Ştatlarda biznesin müəyyən seqmenti bu gəlirlərdən faydalanır. 14.2 milyard dollarlıq Birləşmiş Ştatlar ixracatı onun ümumi eksportu ilə müqayisədə böyük görsənməsə də belə biznes gəlirləri baxımdan heç də kiçik göstərici deyil.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

