Açıq havada maska taxılması ilə bağlı ŞAD XƏBƏR: Təsdiq edildi

Açıq havada koronavirusun yoluxma təhlükəsi olduqca azdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İrlandiyada araşdırma aparılıb. Araşdırmaların nəticəsinə görə, 1000 koronavirusa yoluxmadan yalnız 1-i açıq havada baş verə bilir. Məlumata görə, bu günə qədər İrlandiyada qeydə alınan 232164 yoluxmanın yalnız 262-si açıq havada baş verib. Bildirilir ki, koronavirusun yayılması üçün əlverişli şərait qapalı məkanlardır.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın rəsmi dairələri də açıq havada maska taxılması ilə qərarın nəzərdən keçirəcəklərini açıqlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

