Xəbər verdiyimiz kimi, B.Əşrəfov bu gün Masallıda dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməkdar artist Yusif Mustafayev axsam.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu, müğənninin öz vəsiyyəti olub:

"Vəsiyyət etmişdi ki, ata-anamın yanında dəfn olunum. Ona görə də polislərin müşayiəti ilə Bədəlan kəndinə gətirildi və burada dəfn olundu".

Qeyd edək ki, B.Əşrəfov koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişib.

