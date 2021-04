Peyvənd tarix ola bilər: İnsanlar koronavirusdan bu üsulla sağalacaq

2019-cu ilin son günlərindən bəri, bütün dünyanı təsir altına alan koronavirusa qarşı, uzun cəhdlərdən sonra peyvənd hazırlanaraq tətbiq edilməyə başlandı.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu günlərdə virusa qarşı mübarizədə yeni bir üsulun tapılması, dünya üçün yeni bir ümid işığı oldu.

Türk alimlərinə də məxsus olan BioNTech ilə birlikdə koronavirus peyvəndi hazırlayan və istehsal edən Pfizer şirkəti elan edib ki, onlar ''anti-kovid həbi'' üzərində çalışırlar.

Məlumata görə, şirkətin PF-07321332 adlanan işinə 25 may tarixində xitam veriləcəkdir. Açıqlamaya əsasən, bu günə qədər aparılan təcrübənin nəticələrinin müsbət olduğu bildirilib.



ABŞ və Belçikada ''anti-kovid həbi'' artıq insanlar üzərində sınaqdan keçirilir. Bu işlər müvəffəq olarsa, koronavirusun qarşısını alan həb 2021-ci ilin sonlarına doğru istifadə ediləcək.

Məlumat üçün bildirək ki, koronavirus əleyhinə həb virusun çoxalmasının qarşısını almaq üçün müəyyən emzimlərə yapışır və sanki virusu blok edərək təsirini zəifləşdirir.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

