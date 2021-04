“Böyük Britaniya ordusu 21-ci əsrdə beynəlxalq donanma fəaliyyətlərində fəal rol alacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, krallığın Müdafiə Nazirliyi belə açıqlama yayıb. Bildirilir ki, artıq 4 döyüş gəmisi, 1 sualtı qayıq və iki köməkçi gəmi uzun aradan sonra Sakit okeanına istiqamət alıb. Məlumata görə, gəmilər burada ABŞ və Hollandiya donanması ilə birgə hərbi təlimlərə qatılacaq.

Çinə qarşı olan təlimlər oktyabr ayında keçiriləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

