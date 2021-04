MSK yenidən formalaşdırıb - SİYAHI

Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) üzvlərinin və əvəzedici üzvlərinin seçilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müzakirələrdən sonra Milli Məclis tərəfindən MSK-nın tərkibinin yenidən formalaşdırılması ilə bağlı qərar layihəsi qəbul edilib.

Bununla da MSK-nın yeni tərkibi formalaşdırılıb, ehtiyat üzvləri təsdiqlənib.

Beləliklə, MSK-nın yeni tərkibi aşağıdakı üzvlərdən ibarətdir.

Məzahir Pənahov

Rövzət Qasımov

Hüseyn Paşayev

Şaitdin Əliyev

Ramiz İbrahimov

Validə Kazımova

İlham Məmmədov

Nizami Nadirxanlı

Fuad Cavadov

Qabil Orucov

Arifə Muxtarova

Nailə Əsgərova

Bəxşeyiş Əsgərov

Etibar Quliyev

Mikayıl Rəhimli

Almas Qəhrəmanlı

Tofiq Həsənov

İlkin Şahbazov

Aydın Muradov (ehtiyat üzv)

Surəddin Hümbətov (ehtiyat üzv)

Niyaməddin Orduxan (ehtiyat üzv).

