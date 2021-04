“Məzahir Pənahov uzun illərdir MSK-ya rəhbərlik edir. O, şəffaflıq, təşkilatçılıq və digər məsələlərlə bağlı ciddi işlər görür”.

Metbuat.az cebhe.info-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov deyib.

Komitə sədri deputat həmkarlarını təqdim olunan namizədlər siyahısını dəstəkləməyə çağırırb. Qeyd edək ki, hazırda parlamentdə MSK-nın yeni tərkibinin formalaşdırlması ilə bağlı məsələyə baxılır.

