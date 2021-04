Portuqaliyada 8 aydan sonra ilk dəfə günlük statistikada koronavirusdan ölən qeydə alınmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son 24 saatda 196 yoluxma qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, Portuqaliyada ümumilikdə 834638 nəfər koronavirusa yoluxub. 16965 nəfər vəfat edib.

