ABŞ prezidenti Co Baydenin “soyqırım” bəyanatına cavab olaraq, Türkiyə PYD terrorçularına qarşı əməliyyat təşkil edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bloomberg” nəşri etibarlı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Əməliyyatların hədəfi Suriya olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

