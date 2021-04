Rusiya ordusu Ukrayna gəmilərinin Azov və Qara dənizlərdə üzməsinə əngəllər törədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə yaxınlığı ilə bilinən Avia.pro portalı məlumat yayıb. Həmçinin qeyd edilib ki, Rusiya ordusu Krım və Ukrayna sərhədində olan qüvvələrin hamısını geri çəkməyib.

Krım yarımadasında 40 rus qırıcısı var. Ukrayna sərhədindəki “Pogonovo” hərbi bazasındakı rus qoşunları da gözləmə mövqeyindədir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

