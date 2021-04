1xBet oyunçusu 44 hadisədən ibarət ekspressdə 2 milyon dollardan çox qazandı

Hamımız uşaqlıqdan saysız sərvət tapan və qismətindən yararlanmağı bacaran Əli Babanın hekayəsini bilirik. Kim onun yolunu təkrarlamaq, bir anda zəngin bir insan olmaq arzusunda olmayıb? Axı, hamımız xalq qəhrəmanının ən yaxşılarının ən yaxşısına çevrildiyi xoşbəxt sonluqla nağılları sevirik.

Demək ki, 2021-ci ildə bir gecədə varlanmaq üçün sirli mağaralara getmək lazım deyil - sadəcə 1xBet'də mərc etmək kifayətdir. Ən azından, 1xBet'də yenicə - 2019-cu ildən bəri oynayan 44 yaşlı Almatı sakini Muxajanın uğurlu yolu belə oldu. Almatı sakini demək olar ki, inanılmaz güc və dəqiqliklə həqiqətən, daha ətraflı izah etməyə dəyəcək, təsiredici bir proqnoza nail oldu.

Dünyanın aparıcı bukmekerlərin birinin saytına oyunçu böyük məbləğdə 100 min təngə (təxminən 238 dollar) mərc edərək risk etdi. Almatı sakini 44 (yaşadığı il sayına görə) hadisələrdən ibarət bir ekspress topladı - və 876.682.300 təngə, yəni 2 milyon dollardan çox qazandı! Şübhəsiz ki, minlərlə yeni oyunçunun 1xBet`ə mərc etməyə həvəsləndirəcək fantastik bir məbləğdir.

“Ancaq futbola mərc edirəm. Mən özüm futbolçuyam, və bu idman növünə yaxşı bələdəm. Nəticəni gördünüz. 1xBet'i mərc oyunlarında seçim azadlığına, məsələn, məhdudiyyətsiz ekspressə, yüksək əmsallara, fərqli turnirlərdə eyni komandaya mərc etmək qabiliyyətinə malik olduqlarına görə seçdim. Seçim azadlığını sevirəm, düşünürəm düzgündür, buna görə 1xBet'lə birlikdəyəm.

Böyük ekspress mərclərini sevirəm, qalib gəlsəniz mükafat böyükdür. Düzü, son matçlardan əvvəl həyacanlı idim. 3-4 qarşılaşma qaldıqda və belə bir nəticənin mümkün olduğunu başa düşdüyünüz zaman, istəmədən insan həyacanlanmağa başlayır. Son matç gecə idi, o saat inanmadım, bu mənim başıma gəlmir təəssuratı var idi. Həyat yoldaşımı dərhal oyandırdım və nə baş verdiyini göstərdim. Pul dərhal oyun hesabına köçürüldü – orada sıfır idi, sonra bildiyiniz məbləğ hesabıma köçürüldü ” Muxajan dedi.

Eyni zamanda, ekspress üçün ən yüksək əmsal olmayan hadisələrin seçildiyini qeyd etmək lazımdır - bunlardan ən böyüyü 1,48`ə bərabər idi. Mərclərin çoxu Avropa yarışlarında və aparıcı Avropa çempionatlarında futbol matçlarının favoritlərinə qoyulmuşdur. Bu ardıcıl taktika proqnoz verən üçün səxavətli bir mükafatla nəticələndi.

Muxajanın qazandığı pul xeyriyyəçilik üçün xərclənəcək - həyat yoldaşı Almatıda evsiz heyvanlarla bağlı könüllü hərəkətinin kuratorudur.

“Ona dedim ki, nə vaxtsa qalib gəlsəm, ilk işimiz ehtiyacı olan kiçik qardaşlarımıza kömək etmək olacaq. Buna görə də sevinc hədsiz idi. Artıq müəyyən bir miqdarda yardım göstərilib - yerli baytarlıq klinikalarının borcları bağlandı, bu böyük sevincdir. Qələbə üçün də deyil, kömək edə bildiyimiz üçün. İnsanlar zəng edirlər - və xoşbəxtlikdən ağlayırlar, bunun baş verməsindən və bu ən yaxşı mükafatdır.

Məbləğ böyükdür və hər kəs bu cürə dəstəyi göstərə bilmir. Mən iş adamıyam, avtomobilə və ya hansısa növ daşınmaz əmlaka ehtiyacım yoxdur, hər şeyim var, buna görə də qərar hər şeydən əvvəl belə idi. Mənim qazancımın əsas meyarı ehtiyacı olanlara kömək etmək istəyi olması ilə əlaqəli olduğuna inanıram. Və oyunçular qazancların yalnız onların lehinə olacağını deyil, həm də kimsə ilə bölüşəcəklərini düşünərək daxil olsalar, bu müvəffəqiyyətin sirri olacaq ” Mujaxan əlavə etdi.

Gördüyünüz kimi, qalibin özü müvəffəqiyyət reseptinin sadə olduğuna inanır. Lakin sonda hər şey lazım olduğu kimi bir araya gəldi - Qazaxıstanda yeni bir dollar milyoneri peyda oldu. 1xBet oyunçularının bu qədər böyük məbləğlər qazandıqları ilk dəfə deyil. Beləliklə, 2020-ci ilin əvvəlində başqa bir Almatı sakini 1xBet`dən 9 milyon təngə qazanmışdı. Ancaq indiki 876 milyon yeni bir səviyyədir və bu, Qazaxıstan və MDB`də mərc tarixində ən böyük qazancdır.

Şirkət nümayəndələri Muxajanın qazanmağından məmnun olduqlarını söylədilər, çünki bu, 1xBet'in bukmekerlər dünyasındakı lider statusunu bir daha təsdiqləyir. 1xBet ilə oynayın və nağılları gerçəkləşdirin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.