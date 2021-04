İsrail və Kanadadan olan elm adamlarının Cənubi Afrikada birgə apardığı axtarışlar nəticəsində dünyanın ən qədim yaşayış yerlərindən biri aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mağarada tapılan daş alətlərə dair qalıqların 2 milyon il əvvələ aid olduğu güman edilir. Dünyanın ən qədim evlərindən biri kimi qələmə verilən yaşayış ərazisi Kalaxari çölündə yerləşir. Araşdırmalar davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.