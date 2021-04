Yaponlar elə də idman həvəskarı deyillər, amma ömürlərinin sonuna qədər bədənləri qıvraq qalır.

Metbuat.az yaponların uzun ömürlülüyünün daha bir sirrini təqdim edir.

Yaponların ət qidasının yanında mütləq bir boşqab tərəvəz olur. Tərəvəzlər ya çiy doğranılıb sirkələnir, ya da buxarda bişirilir.

Yaponlar yeməyi çox uzun müddət çeynəyir, aramla yeyirlər.

Onlar heç vaxt yeməyi yağda qızartmırlar. Yeməklərin çoxu suda, buxarda bişir. Daha çox balıq və dəniz məhsulları yeyirlər. (medicina.az)

