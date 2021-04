İşğaldan azad olunan torpaqlardakı məscidlər tikiləndən sonra imamlar təyin olunacaq - QMİ

“İşğaldan azad olunan torpaqlarda insanlar məskunlaşdıqdan sonra məscidlər tikiləcək, bərpa olunacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev bildirib. O qeyd edib ki, məscidlər bərpa olunduqdan sonra imamlar təyin olunacaq:

“Hansı yerlərdə məscid varsa, bərpa olunacaq, yoxdursa, yenisi tikiləcək. Bu ərazilərə əhali məskunlaşdıqdan sonra onlara dini xidmət üçün din xadimləri təyin olunacaq. Qanuna görə, məscidlərin hər birinin icması olmalıdır. İcma olduqdan sonra onların istəyi ilə həmin məscidə imam təyinatı olur. Məsciddə bir imam da ola bilər, iki imam da, hətta ehtiyac olsa, üç imam da. Bu, əhalinin sayına, şəraitə görə müəyyən olunur. İşğaldan azad olunan hər bir bölgənin imamı var, bu bölgələrin əhalisinin yaşadıqları yerlərdə xidmət göstərirdilər. Bu bölgələrə əhali köçdükdən sonra imamlar da o yerlərə gedərək xidmət edəcəklər. Yeni məscidlər tikilərsə, onlara da yeni imamlar təyin olunacaq.”.

