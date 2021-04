Koronavirusa yoluxan Xalq artisti Arif Quliyevin xəstəxanadan görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə Arif Quliyevin həkim və tibb bacılarının əhatəsində olduğu əks olunub.

