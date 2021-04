"Facebook"un mobil tətbiqində YENİLİK

Facebook mobil tətbiqi daxilində Spotify mahnılarını dinləməyi mümkün edən xüsusiyyətini təqdim edib.

Metbuat.az techland-a istinadən bildirir ki, Facebook “CEO”su Mark Zuckerberg keçən həftə etdiyi açıqlamada Spotify paylaşımlarının Facebook tətbiqində tezliklə dinlənilə biləcəyini bildirmişdi. İnteqrasiya rəsmi olaraq yayımlanıb və yeni funksiyanın təklif olunduğu ölkələrdə və bölgələrdə istifadəçilər birbaşa Facebook tətbiqi daxilində “Facebook”da paylaşılan Spotify mahnılarını və ya podkastlarını dinləyə bilərlər

Qeyd edilən xüsusiyyət hələ ki, müəyyən coğrafiya üçün əlçatandır.

