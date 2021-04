“Artıq Əmək Məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı layihə hazırlanıb”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi günü ilə bağlı keçirilən onlayn tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev deyib.

Nazir bildirib ki, artıq dəyişikliklər bir çox qurumlarla razılaşdırılıb: “Məcəllədəki 11 maddə əməyin mühafizəsi ilə bağlı məsələləri əhatə edir”.

Nazir qeyd edib ki, qısa müddət ərzində Əməyin Mühafizə Mərkəzi də yaradılacaq. (APA)

