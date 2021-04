İsrail robotlardan ibarət ordu yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, plana görə robotlar və tanklar suni intellekt vasitəsilə döyüş meydanında sərbəst qərarlar qəbul edə biləcək. Suni intellekt düşmən hədəflərinin yerinin müəyyən edilməsini və zərərsizləşdirilməsini həyata keçirə biləcək.

”Afina” adlanan layihə “İsrael Aerospace İndustries” şirkəti tərəfindən ərsəyə gətiriləcək. Sistemin bəzi hissələri 1 il ərzində hazır olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

