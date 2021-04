Almaniya Ətraf Mühit Fondunun dəstəyi ilə Zaqatala Dövlət Qoruğunun bazasında Balakən-Zaqatala Biosfer Rezervatı yaradılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimov deyib.

Nazir müavini qeyd edib ki, bu qurum qoruqdan aşağı, milli parkdan yuxarı statusa malik olacaq: "Qurumun ərazisi Zaqatala və Balakən rayonlarının yüksək dağ massivlərinin əhatə edəcək".

