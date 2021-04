Rusiya və Çin birləşdi: ABŞ-ı çökdürəcək ŞOK PLAN

Rusiya və Çin ABŞ-a qarşı birgə hərəkət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə alman ekspert Yoahim Krauz açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna sərhədində vəziyyətin gərginləşdiyi vaxtda Çin ABŞ-ın fəal dəstək verdiyi Tayvanın hava məkanını tez-tez pozub. Ekspertin sözlərinə görə, Pekinin və Moskvanın eyni anda vəziyyəti gərginləşdirməsi onların birlikdə hərəkət etdiyini deməyə əsas verir.

“Öz bölgələrində hökmranlıq edən Çin və Rusiya ABŞ-la irimiqyaslı toqquşmadan çəkinir” deyən mütəxəssis qeyd edib ki, bu ölkələr məqsədlərinə mərhələli şəkildə nail olmaq yolunu seçiblər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

